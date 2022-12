Mihkel Nestor: majandus langeb veel mõnda aega

Ajakirjanik: mis kasu on rohe-teadlikkusest, kui tegutseda ei saa?

Rohepealinna projektile on eraldatud 10 miljonit eurot ja suur osa sellest läheb turundusele ja teadlikkuse tõstmisele. Samas on teadlikkus mõnest asjast olemas, näiteks biojäätmetest, aga kui korterelamus neid lõpuks kuskile panna pole, siis mis kasu sellest teadmisest on, rääkis hommikuprogrammis ajakirjanik Laura Saks.

