Mart Mägi: kaitsekulutused hoiavad ka tarbija kindlustunnet

Mart Mägi. Foto: Andras Kralla

Kui turgudel taastub enesekindlus, võime tuleval kevadel näha inflatsiooni pidurdumist ja majanduse stabiliseerumist kolmandas kvartalis, kirjutab Omniva juhatuse esimees Mart Mägi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Usun, et majanduslangus tuleb (on kohal). Samas on usk, et majanduslangus jääb seekord lühikeseks. Loodetavasti lõpeb sõjategevus Ukrainas 2023 teiseks poolaastaks, turgudel taastub usaldus ning tarbijate kindlustunne hakkab tõusma hilissuvest.

