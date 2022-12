Advokaat: netovara nõue on ajale jalgu jäänud

TGS Balticu advokaat Eva Arumets. Foto: Erakogu

Äriseadustiku netovara muudatus toob leevendust osaühingutele ning lahendab seni sageli levinud probleemi, kirjutab advokaadibüroo TGS Baltic advokaat Eva Arumets.

Osaühingu jätkusuutlikkuse ja edukuse üheks hindamise kriteeriumiks on osaühingu netovara, mida bilansis kajastatakse omakapitali kirjena. Seejuures on seadusandja pidanud vajalikuks seada võlausaldajate kaitseks minimaalse netovara suuruse, kuna see annab selge numbrilise indikatsiooni, kas osaühing on maksevõimeline või mitte. Kuna aktsiaseltse uuel aastal jõustuv muudatus ei hõlma, puudutab järgnev vaid osaühinguid.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev