Jüri Raidla nõuanne Kaja Kallasele: võitjate poolele jõudmiseks tuleb leida taas otsustavus

"Peaministri teadmine, et oleme üles ehitanud riigi, mille pidamine käib juba praegu üle jõu, annab lootust, et riigireform on võimalik," kirjutab vandeadvokaat Jüri Raidla. Pilt on tehtud 2018. aastal riigireformi konverentsil ja kontseptsiooni üleandmisel riigikogus. Raidla oli 2019. aastal planeeritult tegevuse lõpetanud Riigireformi Sihtasutuse üks eestvedajaid. Foto: Liis Treimann