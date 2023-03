Ettevõtja uuele valitsusele: riigiaparaat kärpesse, hispaania keel suhu!

Iluettevõtjatest õed sisenevad uutele turgudele ja plaanivad järgmist äri

„Kindlasti, neid on tulemas ka,“ vastab Gretel Pappel raadiosaates "Võitjate põlvkonnad" küsimusele, kas on nõus õega startima ka mõne järgmise äriga, kui ühel hetkel Macta Beauty Ilukaubamaja igapäevase juhtimise juurest kõrvale astuvad. „Oma kosmeetikabrändi loomine on olnud aasta aega ootel, sest ette on tulnud olulisemaid projekte, mida edasi lükata ei saa,“ lisab ta ja selgitab, et välisturgudele sisenemine on nõudnud rohkem aega, kui esialgu oli plaanis.

