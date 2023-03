Margit Pulk: kobarkäkiepideemia nõuab riigimaja kraamimist, siin on lahendus

Uue aja inimest arenda uue aja meetoditega

Mis on tööelus teistmoodi kui 20 aastat tagasi ja kas muutunud on töötaja, töö olemus või ühiskond? Missuguse muutuse on läbi teinud juhtimine ja mida ette võtta olukorras, kus vanad meetodid ja võtted töötajate arendamiseks enam ei sobi?

Mis on tööelus teistmoodi kui 20 aastat tagasi ja kas muutunud on töötaja, töö olemus või ühiskond? Missuguse muutuse on läbi teinud juhtimine ja mida ette võtta olukorras, kus vanad meetodid ja võtted töötajate arendamiseks enam ei sobi?