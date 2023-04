Signe Sillasoo: unusta printeripaberiga koonerdamine. Potentsiaali allikas peitub mujal!

Signe Sillasoo. Foto: Andras Kralla

Igas organisatsioonis peaks saama tavaks, et koolitatakse lisaks füüsilise esmaabi andjatele ka vaimse tervise esmaabi andjad, leiab Peaasi.ee organisatsioonide vaimse tervise arenguprogrammi juht Signe Sillasoo.

Tööandjal on täna Eestis kohustus koolitada välja töökeskkonnas füüsilist esmaabi anda oskavad isikud ning varustada töötajaid infoga, kelle poole häda korral pöörduda. Hoopis teine on aga lugu vaimse tervise probleemide äratundmise, nende lahendamiseks vajalike oskuste ja teadmiste ning esmaabiga. Nõutud ollakse siis, kui töötajad kurdavad ülemäärast stressi, ärevust, uneprobleeme või tuleb välja, et mõni kolleeg on koguni läbi põlenud.