Miko Niinemäe: Eesti ehitus on ajale jalgu jäänud, inseneride õpe vajab uuendusi

Advokaat: Suure Venna võtetega saavutatud efektiivsus võib olla mürgine võit

Kuigi GPS-seadmete kasutamisel töösõidukites on mitu eelist, tekitab see andmekaitsega seonduvaid küsimusi, kirjutab advokaat Allan All (advokaadibüroo Walless).

Kuigi GPS-seadmete kasutamisel töösõidukites on mitu eelist, tekitab see andmekaitsega seonduvaid küsimusi, kirjutab advokaat Allan All (advokaadibüroo Walless).