Ligi teda kritiseerinud Grossile: minu nõustajad on maailma parimad

„Minu rinnas on muidugi silt, et ma ei tea majandusest essugi,“ viitas Ligi Oleg Gross i väljaütlemisele. Ta märkis, et isegi kui tema ülikoolidiplomid ja praktika ei tähenda midagi, on tal väga head nõuandjad majandusorganisatsioonidest, nagu OECD ja IMF.