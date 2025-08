Firmamatjate-vastast võitlust ei võeta tõsiselt

ST Sisuturundus 06.02.25, 14:00

Kuidas tuvastada ärijuhid, kes kasutavad firmamatjaid?

Viimase aasta jooksul on firmade matmine märgatavalt kasvanud ning tegevusalale on sisenemas ka uusi tegijaid. Firmamatjad on isikud või ettevõtted, kes pakuvad teenust raskustes olevate firmade likvideerimiseks, sageli eesmärgiga vältida võlausaldajate nõudeid või maksuameti tähelepanu. Rahvapäraselt kutsutakse neid ka “tankistideks“.