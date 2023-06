Merylin Rüütli: otsus EXPO-l mitte osaleda näitab valitsuse ükskõikset suhtumist eksporti

Merylin Rüütli Foto: Andrei Ozdoba

Kuidas jõudsime otsusele Osaka EXPO-l mitte osaleda? Jutt rahast, 4,5 miljoni euro kokkuhoidmisest kõlab õõnsalt, kui mõtleme põgusaltki Dubai EXPO-lt saadud kontaktide peale ja hakkame reaalselt arvutama, kirjutab Dubai EXPO 2020 nõukogu liige, ettevõtja Merylin Rüütli.

Valitsuse otsus jääda kõrvale 2025. aastal Jaapanis Osakas toimuvalt maailmanäituselt valmistab mulle äärmiselt suurt pettumust. Tunne on seda kibedam, et otsust põhjendatakse kulude kokkuhoiuga, vajadusega rakendada need osalemiseks vajalikud 4,5 miljonit eurot kusagil mujal. See summa on mõistagi suur ja kui seada ritta mitu väga head asja, mida selle raha eest teha saaks, võibki jääda mulje, et otsus oli õige.