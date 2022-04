Dubai Expol külastas Eesti paviljoni üle 400 000 inimese

Dubai valitsejale ja tema hobusele oli maailmanäitusel pühendatud eraldi paviljon - propaganda ja isikukultuse musternäide. Sellegipoolest kõnelevad osalenud Eesti ettevõtjad, millist kasu osalemisest said. Foto: Hando Sinisalu

Märtsi viimase päevaga sai läbi maailmanäitus Dubai Expo, mida külastas kokku üle 20 miljoni inimese. Eesti paviljoni külastas Expo ajal üle 400 000 külastaja ja ootamatult tähelepanu keskpunkti tõusnud Eesti restorani burgereid müüdi maha 24 500 tükki.

Expol on mitu kihti ja eesmärki. Üks kiht on äriline - erinevad ärifoorumid, kohtumised paviljonides ja Expo foonil toimuv äritegevus on silmapaistev. Näiteks tunnistab Sileni juht Endrus Arge, et tänu Expole on firmal käsil kahe riigi valitusega läbirääkimised. "Nad plaanivad meie boksid oma valitsusasutustes kasutusele võtta. Nii Araabia Ühendemiraatides kui mitmes teises regiooni riigis on inimeste heaolu ja vaimne tervis väga oluline, on olemas isegi “õnneministeeriumid”, mis selle teemaga tegelevad," ütleb ta.

