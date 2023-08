Karl-Eduard Salumäe: ratastel rämps tuleb, näete, börsile viia

VinFast VF8 (pildil) sai autoajakirjanikelt põrmustavaid hinnanguid. Praegu on mullu umbes 7400 autot müünud VinFasti turuväärtus suurem kui näiteks Fordi oma. Foto: Reuters/Scanpix

Autotootjate turuväärtused ei pruugi post-Tesla-IPO-likus maailmas suurt millegagi seoses olla. Toode ise võib veel kõige vähem lugeda, kirjutab Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

"VinFast VF8 on kõlbmatu", "VinFast VF8 tõestab, et autode ehitamine on raske", "VinFast VF8: tagastada saatjale".