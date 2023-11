Kinnisvaraarendaja: süsinikujalajälje vähendamise parimad viisid vajavad väljaselgitamist

Lääne-Virumaa teraviljakasvatajad on taastava põllunduse usku

Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaade „Kasvupinnas“ võtab üles mujal maailmas järjest enam rakendust leidva taastava põllumajanduse teema – mida see termin sisuliselt tähendab, kuidas sellise praktika rakendamisega on võimalik panustada keskkonnahoidu ja millist kasu meie põllumees sellest saab. Saate külalisteks on teraviljakasvatajad Lääne-Virumaalt - Avanduse Agro OÜ juhatuse liige Jaan Ahlberg ja Aru Põllumajanduse OÜ juhatuse liige Jakob Johan Lindam.

