Elisa tegevjuht: kultuuri ja ettevõtluse lõimimine nõuab tööd ja vaeva

"Ettevõtted tahavad jagajana enamat kui pelgalt rahaliselt panustada kindla sündmuse või tegevuse läbiviimiseks. Tahetakse sisulist koostööd: õppida üksteist tundma ning leida oma tegevustes ühisosa, mis aitaks mõlemat poolt edasi," kirjutab Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu. Foto: Jake Farra

Ettevõtete ühekordne rahasüst kultuurivaldkonda võib hädast välja aidata, kuid ei rakenda kultuuri- ja ärimaailma koostöös peituvat potentsiaali. Ning ettevõtted soovivadki sisulist koostööd, mitte pelgalt firmalogo presenteerimist kultuurisündmuse kodulehel, kirjutab Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu.

Kultuuri ja ettevõtluse vahel peituv potentsiaal hõlmab sügavamat ja vastastikust koostööd. Seega: kui me tahame, et kultuur ja ärilisus käiksid käsikäes, siis peaksime vaatama kaugemale logodest ja arvudest ning otsima võimalusi, kuidas need kaks maailma saaksid ühiselt õitseda.