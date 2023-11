Raul Reino: Pärnu korteriturg tegi Tartule ära. Selgitame anomaaliat

Pudelikael asub alati pudeli ülaosas

Verne Harnishi teose „Ettevõtte kasvatamine“ ilmumine eestikeelsena on märgilise tähendusega sündmus kõigile kasvupotentsiaaliga ettevõtjatele ja juhtidele. See raamat on varustatud praktiliste juhiste, strateegiate ja tööriistadega, mis aitavad edukalt juhtida ettevõtte kasvu. Harnish rõhutab, et ettevõtja peamiseks väljakutseks pole pelgalt kasvu saavutamine, vaid selle jätkusuutlik ja struktureeritud juhtimine.

Verne Harnishi teose „Ettevõtte kasvatamine“ ilmumine eestikeelsena on märgilise tähendusega sündmus kõigile kasvupotentsiaaliga ettevõtjatele ja juhtidele. See raamat on varustatud praktiliste juhiste, strateegiate ja tööriistadega, mis aitavad edukalt juhtida ettevõtte kasvu. Harnish rõhutab, et ettevõtja peamiseks väljakutseks pole pelgalt kasvu saavutamine, vaid selle jätkusuutlik ja struktureeritud juhtimine.