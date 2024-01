Ajakirjanik börsist 2024: liiga hea, et olla tõsi

Dmitri Fefilov. Foto: Andres Haabu

Täna elavad turuosalised ootusega, et intressimäärad hakkavad langema, ja vähesed kahtlevad, et see juhtub tänavu. Tundub, et kogu turu tähelepanu on koondunud just sellele teemale, samal ajal kui teised sama olulised asjad jäävad kahe silma vahele, kirjutab börsiajakirjanik Dmitri Fefilov.

Turg reageerib tugevalt makronäitajatele, mis võivad otseselt või kaudselt mõjutada inflatsiooni. Täna toovad need numbrid kas lähemale või kaugemale X-päeva, mil suuremad keskpangad teevad esimese intressimäära alandamise. Tavaliselt liiguvad ootused vahemikus 2024. aasta kevad-suvi .