Myraka ettevõtlusblogi: soodustuse lõppemise eel päästmist oodates

Äripäeva kolumnist Üllar “Myrakas” Priks hoiab lugejaid kursis, kuidas läheb tema toitlustusäril, osaühingul Suur M. Foto: Valdo Ots

Niigi talvevaenulikul Myrakal lõpeb märtsist alustava ettevõtja soodustus. Võib-olla seepärast kisuvadki mõtted nõnda minoorseks …

Midagi pole öelda, veebruar on aasta kõige jälgim kuu. Tegelikult on hirmsad ka sellele eelnevad november, detsember ja jaanuar, aga tuleb välja, et sarnaselt diktaatorite maailmaga on ka kuudest see kõige lühem üksiti kõige sadistlikum. Kui hilissügisel on veel mingisuguseidki energiavarusid, millega kaamosele vastu pressida, siis veebruariks on need kõik otsas ja ees seisab veel nädalate viisi maapealset hauda.