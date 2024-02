Elise ja Henri Daniel Ots: rohepöördeni viib tibusammude summa

Elise Ots ja Henri Daniel Ots. Foto: Erakogu

„Teeme ära“ talgute stiilis ettevõtmine, kus kõik linnakodanikud saaksid linna haljastades näpu mullaseks, oleks paljudest väikestest sammudes koosnev suur samm rohepöörde suunas, kirjutavad Elise Ots ja Henri Daniel Ots arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Roomat ei ehitatud valmis päevaga. Nii on ka rohepöördega. Tõenäoliselt ei leiuta keegi ühte Nokiat, mis terve maailma päästab, vaid meie ainus lootus on teha väikeseid samme õiges suunas, et lõpuks oleks inimkonna jalajälg lumeinimese asemel tibu suurune.