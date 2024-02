Madis Sõnajalg: Estonia vajab Estoryat

Madis Sõnajalg. Foto: Erakogu

Me peame lõputu lõksus istumise hädakisa asemel õppima oma edulugusid mõjusalt jutustama, kirjutab Madis Sõnajalg arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Oleme väsinud. Oleme väsinud kuulamast seda, kus lõksudes me istume ja milliste lõksude vahel kepsleme, et neist mööda põigata. Meil on tööjõulõks, majanduslõks, konkurentsivõimelõks, energialõks, maksulõks, julgeolekulõks, vaimse tervise lõks, hariduslõks ja mida kõike veel.