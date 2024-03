Jaroslav Tavgen: ärge kiirustage veel Trumpi kroonima – vahe pole nii suur

Foto: Getty Images/AFP/Scanpix

Paljud kardavad Trumpi teist tulekut, uskudes, et ta kehtestab USAs diktatuuri. Teised märgivad vastupidiselt, et temast sai ainus USA president, kelle võimulolekul Putin uut sõda ei alustanud. Mida me kindlalt teame, on see, et Trump on ettearvamatu. Ja see pole veel fakt, et ta võidab, kirjutab Delovõje Vedomosti ajakirjanik Jaroslav Tavgen.

6. märtsil vormistas Trump paratamatuse: temast sai de facto USA presidendikandidaat vabariiklaste partei poolt. Viimasel ajal on sageli kuulda olnud ennustusi, et „kõik on selge – Trump on USA järgmine president“. Need on ennatlikud. Trumpi vahe Bideniga pole nii suur.