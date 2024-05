Arvamused

12. mai kell 6:00







Tarmo Toiger: IT-sektorist kostab appihüüdeid. Asi ongi tõsine

Tarmo Toiger. Foto: Raul Mee

Palgaralli ITs jätkub, mis on juba tõsine oht sektori ettevõtete konkurentsivõimele, kirjutab KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht Tarmo Toiger Äripäeva Infopanga programmeerimise konkurentsiraportile antud kommentaaris.

Tänavu esimese kvartali palgad kasvasid tööjõumaksude alusel peaaegu 20% võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Jah, esimeses kvartalis makstakse välja tulemustasusid ja muid preemiaid, samas kvartali võrdluses on kasv siiski suureks ohuks sektori konkurentsivõimele.

Meedias on kostnud juba IT sektori ettevõtjate appihüüdeid, et sellised sammud, see tähendab jätkuv kiire palgakasv ning käibe aeglane kasv, ei ole jätkusuutlik. Oma kogemusest võin väita, et IT sektori ekspertide värbamine ei ole kuidagi lihtsamaks läinud ning parimad spetsialistid on väga hinnas ning nende eest makstakse jätkuvalt ekstra.

Eesti suurimatele tarkvaraarendajatele detailsemalt otsa vaadates näeme, et on jätkuvalt hulk võitjaid, näiteks Nortal (käibe kasv esimeses kvartalis 23%) ja Trinidad Wiseman (kasv lausa 54%); kuid on ka kaotajad näiteks Helmes (käibe kahanemine –7%); Datel (–21%) ja Cybernetica (–58%). Viimaste andmete najal ei saa välja tuua, et kohalik turg on oluliselt kukkunud või eksport toidab alati ära.

Mis on kindel, vähemalt seni, et Nortal muneb siiamaani kuldmune.