Tagasi 15.07.24, 12:31 Anu Lill: fondijuht, pensionirahvas tahab plussi. Miinust tehes ära teiste selja taha poe! Kui pensionifondi juht suudab isegi pulliturul raha kaotada, siis mõjub ka teiste inimeste sõnadest enda tegudele õigustuse otsimine kohatult, kirjutab ajakirja Investor vastutav toimetaja Anu Lill.

“Keegi ei ootagi pensionifondilt seda, et suudetaks krahhe ette näha. Aga pulliturul vähikäigu tegemine on juba selgelt fondijuhi töö,” kirjutab ajakirjanik Anu Lill.

Foto: Liis Treimann

„Jah, meie Roheline fond on aktsiaid täis ja on tõesti väga riskantne,“ tunnevad LHV sambamüüjad mulle kaubanduskeskuses rahakaotuse tõttu kaasa, eitades samal ajal, et fondijuht kehva tööd tegi.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun