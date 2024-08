Tagasi 05.08.24, 09:02 Aivar Hundimägi: oravad tõmbasid jälle maksumaksjale mütsi pähe Pikas perspektiivis hakkavad uue valitsuse maksumuudatused ettevõtluse arengut pidurdama. Peletavad välisinvestoreid, kahandavad siseturul tegutsevate ettevõtjate investeerimisvõimet ning alandavad eksportööride konkurentsivõimet, ütles Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi Vikerraadio päevakommentaaris.

Peaminister Kristen Michali (vasakul) juhitav valitsus jätkab Kaja Kallase viimase valitsuse alustatud maksude kergitamist. Foto: Andras Kralla

Riigikogu valimiste järel ehmatas valitsust moodustanud Reformierakond valijaid ootamatute maksutõusudega. Europarlamendi valimiste järel kordus sama muster, kuid seekord tõmmati Kristen Michali juhtimisel maksumaksjatele müts pähe palju filigraansemalt.

Eesti taasiseseisvumise aja jooksul ei ole varem tehtud nii karmi maksutõusude paketti, millega on saanud valmis reformierakond praeguse riigikogu koosseisu ajal. Kardan, et sarnast mustrit näeme kordumas ka 2027. aasta riigikogu valimiste eel ja järel.

Jutt, et tegemist on ajutise maksutõusuga, ei kõla veenvalt, sest see eeldaks uue valitsuse fookuse seadmist avaliku sektori kuludele. Jah, valitsus on lubanud tõmmata kokku kümme protsenti kuludest kolme aasta jooksul, kuid see on liiga väike kärbe, et luua eeldus uues koalitsioonilepingus kokku lepitud maksutõusude tagasi pööramiseks.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun