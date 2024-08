Tagasi 03.08.24, 16:01 Tööstur ei soovita maksutõusu teed minna: praegune süsteem on Eesti konkurentsieelis Eesti konkurentsieelis on aastaid olnud lihtne ja soodne majandussüsteem ja mina soovitan sama teed jätkata, sõnas laevade ehitamise ja ümberehitamisega tegeleva LTH-Baasi juht Anton Maljugin.

LTH-Baas juht Anton Maljugin pelgab tulevasi vestluseid klientidega. Foto: Raul Mee

Anton Maljugin rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et praegu panevad teda enim muretsema inflatsioon ja maksutõusud. “Kui ma täna lähen klientide juurde ja ütlen, et teate, kõik meie projektid, mis algavad 2026, hakkavad teile 7 protsenti rohkem maksma, siis on suur tõenäosus, et me ei pruugi neid projekte saada,” rääkis Maljugin ja lisas, et see tähendab sadu tuhandeid eurosid vähem maksuraha riigile.

Maljugin rääkis ka sellest, kuidas ettevõttel praegu läheb ja millised on tulevikuplaanid.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun