Värskelt ametisse astunud valitsus on lubanud ületulevast aastast uusi makse koguda 813 miljoni euro eest. Sellest 361 miljonit tuleks inimeste tuludelt, 244 miljonit käibemaksu tõusult ja 208 miljonit eurot ettevõtete kasumi maksustamisest. Selle viimasega on üks aga, kirjutas Äripäev sel nädalal: kui 2026. aastal kehtestada ettevõtetele 2% tulumaks, siis laekuda saaks see reeglite järgi alles 2027. aasta suvel, kui firmadel on majandusaasta aruanded esitatud.