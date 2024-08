Tagasi 06.08.24, 14:16 Hoiatus ettevõtjatele: äri Ungaris kätkeb järjest suuremaid riske Ungari tüürib Euroopa poliitilisest ja majandusruumist eemale ning võimalik piirikontrolli taastamine pärsib nii isikute kui kaupade ja teenuste liikumist, kirjutab Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet.

Sõbralik käepigistus: Ungari peaminister Viktor Orban kohtus 5. juulil Moskvas Vladimir Putiniga. Foto: AFP/Scanpix

Viktor Orbani juhitav Ungari on järjekindlalt lõhkunud Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat, kasutades ära olukorda, et kõigi välispoliitiliste otsuste vastuvõtmiseks on ELis vaja konsensust ehk kõigi liikmesriikide nõusolekut.

