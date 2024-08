Tagasi 21.08.24, 15:12 Margus Raha: Eesti peeglist vaatavad vastu nimbitamine ja banaanatamine Eesti üks suurimaid probleeme on lõputu vastutöötamine eri algatustele, mis ometi tooksid riigile tulu, arendaksid tööstust, kasvataksid eksporti ja majandust, kirjutab geoloog Margus Raha vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Eesti tugevused

Võrreldes kas või teiste Euroopa Liidu riikidega väiksem ametkondlik bürokraatia, avatus, läbipaistvam majanduskeskkond. Ettevõtete puhul ainult jaotatud kasumi maksustamine (veel?) ning reinvesteeritud kasum on maksuvaba.

Multilingvistiline ja haritud tööjõud, üsna kõrge siseturvalisus; kõrged kohad erinevates rahvusvahelistes edetabelites/indeksites, nagu majandus- ja ajakirjandusvabadus, inimarengu indeksi pingereas jne.

Meil on e-riik. Ja riigil on soosiv suhtumine tulevikumaavarade uurimisse.

Eesti nõrkused

Meil kestab ajalooliselt pikk majanduslangus. Siin ei saa ainult süüdistada poliitikuid halbade valikute tegemises, vaid peame osaliselt ka endale otsa vaatama, sest poliitikud on meie valikute peegeldus ja tulem, st poliitikutele loevad valijate hääled (muidugi, iseasi on, kas nad praeguses olukorras ikka oma valijaid esindavad – eks järgmised valimised näita).

Meie üle võlli nimbitamine (NIMBY – not in my backyard ehk mitte minu tagahoovis) ja banaanatamine (BANANA – build absolutely nothing anywhere near anything ehk ehitada absoluutselt mitte midagi kuskile millegi lähedale ), kohatine popsimentaliteet (nähakse ainult omaenese naba) ega suudeta näha laiemat ühiskondlikku (riigi) vaadet.

Äripäev küsis arvamusliidritelt: mis tõmbaks majanduse lõpuks ometi uuesti käima? Loe ka juhtkirja „Uuu, on aeg mõttetardumusest ärgata!"

