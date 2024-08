Tagasi 20.08.24, 06:00 33 aastat kogemusi, millest jõudu ammutada Muutused ümbritsevas keskkonnas ei lõpe hetkekski ning Eesti väike avatud majandus peab vabaduste kaitsel senistele tugevustele toetudes olema valmis pidevalt muutuma, et mitte langeda dogmade küüsi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

33 aastat kogemusi, millest jõudu ammutada Foto: Anti Veermaa

Äripäev soovib 33. iseseisvumise taastamise aastapäeva sõnumina meile kõigile julgust. Ühest küljest julgust olla veendunud, et oleme ajanud majanduses laias laastus õiget rida, ja teisalt julgust olla edaspidigi mõõdukalt ahne ja ambitsioonikas, et mitte jääda paigale tammuma uute riskide kartuses. Meie latt majanduses peab olema jätkuvalt Euroopa Liidu keskmisest kõrgem jõukus. Ahastus, et jääme praegu lõunanaabritest mõnes asjas maha, meid ei aita.

