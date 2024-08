Kuidas jõuab 2026. aastast jõustuv ettevõtete tulumaks veel sellesama 2026. aasta riigieelarvesse? Äripäev on seda moosi kommi sisse saamise küsimust uuelt valitsuselt nüüdseks mitu nädalat pärinud. Vastuseks on kõlanud, et – kui sama kujundi lainel jätkata – see selgub siis, kui moos on kommi sisse saanud.