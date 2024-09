Tagasi 02.09.24, 11:30 Masinatööstus langeb veel mõnda aega Eesti metalli- ja masinatööstuse võtmeküsimus on pikaajaline stabiilsus, kasv taastub, kui vana Euroopa jalad alla saab, kirjutab Swedbanki metalli- ja masinatööstuse sektori juht Marko Keerd.

Marko Keerd. Foto: Swedbank

Kvartal kvartali järel on avalikkuses räägitud, et Eesti majandus on stagnatsioonis. Nüüd on õhus esmaseid märke muutustest. Õnneks on muudes riikides laiemalt majandus pigem stabiilselt kasvanud.

