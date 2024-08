Tagasi 17.08.24, 08:04 Tarmo Tamm: kahjuks ei vasta kuvand lõputult ahnest töösturist tõele Kui soovime majanduslikult edukamad olla, peavad ministeeriumid kuulama ja arvestama sellega, mida ettevõtjate ühendused räägivad, kirjutab riigikogu liige Tarmo Tamm (Eesti 200) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

“Kõik ressurss, mis majanduses vaja, võetakse maalt, ent omavalitsus ei saa selle eest sisuliselt midagi peale lõhutud teede,” kirjutab poliitik Tarmo Tamm. Foto: Liis Treimann

Minu usk ütleb, et iga riigi majandusliku edu alus on teadmismahukas eksportiv töötlev tööstus, mille oluline osa on infotehnoloogia. IT eraldi on oma ekstrapoleeritavuse ja kõrge lisandväärtusega nagu kirss tordil, aga kui tort ise väga kokku kuivab, ei aita meid ühiskonnana ka väike kirss.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun