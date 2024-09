Tagasi 23.09.24, 13:13 Tarmo Roos: ehitushindade langust oodata on naiivne Tuleval aastal teeb elukondlik ehitus suure tõusu, kirjutab Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos Infopanga ehitus- ja arendusettevõtete aastaraportile antud kommentaaris.

Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos Äripäeva raadios. Foto: Andras Kralla

Ootused 2024. aastale ei olnud suured ning selles suhtes saab üle pika aja öelda, et tänavune aasta on ootuspäraselt kulgenud. Meie ettevõttele tööd turul jagub, aga selleks on eelnevalt ka palju vaeva nähtud. Püsikliendid moodustavad ikkagi üle poole portfellist ning selle üle on jätkuvalt ülihea meel. Kõrvalt vaadates on riigihangete turul hankeid vähem ja avalikule sektorile panustajatel on keerulisem olukord.

Käibenumbrites me tänavu eelmist aastat ei ületa, kuid vabalt seisvat tööjõudu meil samuti pole olnud. Järgmisel aastal võib tulla elavnemine kindlasti elukondlikus ehituses, loota võib ka investeeringute jätkumist, kui mitte isegi suurenemist, tööstuses ja laonduses. Ärikinnisvaras on väga rahulik aeg, kuid ka seal võib mõne suure objekti käivitamist ikkagi loota.

Päringuid on pidevalt palju, kuid nendest ei jõua paljud töösse, sest äriplaanid ei kanna siiski välja. Kuid meie tark tööstus on jalgadel ning areneb ja seal suunal on kasvu oodata. Ning nagu mainitud, järgmisel aastal teeb elukondlik ehitus kindlasti suure tõusu.

Turu tunnetusena on ehitajatel ootavad seisukohad ja konservatiivsed vaated. Sellist üksteise võidu „ükskõik mis hinnaga“ suhtumist ei ole ning riske tajutakse reaalsena. Eks keeruline aeg on meid koolitanud ning hetkel on see veel kõigil meeles.

