Tagasi 12.10.24, 11:15 Anne Keldremaa: tulgu reaalmajandus ja kvalitism! Hariduse ja majanduse reformimisega saab suurendada üksikisiku panust ühiskonda ning seeläbi edendada riigi majandust, kirjutab rakendusliku majandusmudeli kvalitism looja Anne Keldremaa.

“Minu hinnangul oleks meil ilmselt kordades rohkem väikeettevõtjaid ja projektipõhiseid tegijaid, kui reaalmajanduse süsteem saaks hoo sisse ja käivituks. Pean silmas just online -andmevahetust ja aruannete genereerimist,” kirjutab Anne Keldremaa. Foto: PantherMedia/Scanpix

Oleme jõudnud punkti, kus peame looma uued võimalused majanduse toimimiseks. Üks võimalik lahendus on rohkem kvaliteetseid reaalaja digikeskkondi tippspetsialistidele, et viia omavahel kokku pakkumine ja nõudlus – anda seeläbi ka välistele ettevõtetele ja spetsialistidele võimalus teha meiega koostööd. Selleks vajame me innovatsiooni ja rahvusvahelisi arendustegevusi, mis viiksid meid laias maailmas tippu!

