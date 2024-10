Tagasi 11.10.24, 11:27 Jürgen Jalakas: juhi ja töötaja väärtuslik vaikimisaeg Juhil tuleks oma tiimiliikmetega regulaarselt üks ühele vestelda. Ja seda nii, et kohtumisel jääb vaikuse tekkimiseks aega, kirjutab Tele2 ärikliendi üksuse juht Jürgen Jalakas.

“Isegi kogenud juhina võib olla raske jooksult haarata kolleegide mõtteid ja muresid, sest sageli on inimesed tegelikkuse varjamises väga head,” kirjutab Tele2 ärikliendi üksuse juht Jürgen Jalakas. Foto: Erakogu

Vaimse tervise teemadest on aastatega rohkem rääkima hakatud, mis on igati kiiduväärt, sest see toetab inimeste püüdlust leida tasakaal oma erinevate rollide vahel. Kas inimesed selle tulemusena end ka oma juhtidele rohkem avavad, on aga küsitav.

