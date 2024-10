Tagasi 29.10.24, 15:46 Karin Madisson: äriühingute andmed abikaasade ühisvara kohta on valed Harvad pole juhtumid, kus abikaasadele kuuluv vara läheb võlgade katteks või müüakse maha ühe omaniku teadmata. Abikaasad peaksid olema oma õigustest ja kohustustest teadlikumad ning tagama, et nende osalus kajastuks korrektselt, kirjutab vandeadvokaat Karin Madisson advokaadibüroost Sorainen.

“Probleemid ühingute omanike andmete kajastamisel on tõsised ning vajavad abikaasade teadlikkuse kasvu ja tegutsemist,” kirjutab advokaat Karin Madisson. Foto: Kaupo Kikkas

Äriühingute andmete täpsus ja usaldusväärsus on kriitilise tähtsusega nii ettevõtluskeskkonna kui ka õigusliku kindluse tagamiseks. Kahjuks aga on paljude ühingute andmed omanike kohta suures osas valed. See probleem puudutab ühisvara, mis tekib peamiselt abieluvarana, kus üldjuhul on osanike nimekirja või aktsiaraamatusse kantud vaid üks omanikest.

