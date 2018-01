Hotelli Kolm Õde tsiviilasjas jäi hagi rahuldamata

Juba 2013. aastal tuli Johannes Wientjesi eraisiku pankrotiprotsessis välja, et suulise kokkuleppe alusel sai ta hotelli ostuks 4,5 miljonit eurot Venemaa riikliku VTB Panga asepresidendi Pavel Kosovi abikaasalt Julia Kosovalt, kes on Irina Wientjesi tütar. Saadud rahast oleks 2009. aastal piisanud nii hotelli ostuks kui ka Sampo panga ees olnud kohustuste täitmiseks. Millegipärast Johannes Wientjes toona pangale võlgu ära ei maksnud ning kui laenu tagasimaksetega tekkisid raskused, leidis ta laenude refinantseerijaks Tallinna Äripanga. Veiko Kulla firma ostis nõude Kuid raskused laenu tagasimaksetega jätkusid. Siin sekkus Kulla firma Petramark, kes ostis Äripangalt ühe nõuetest välja ja omandas ka ühe hotelli kinnistu hüpoteekidest. Seejärel algatas Petramark OÜ täitemenetluse Kolm Õde OÜ vastu. Täitemenetluses toimunud enampakkumisele ilmus aga Johannes Wientjes ühe oma teise ettevõttega Wientjes Consultancy, kes tegi Petramarkist parema pakkumise. Enampakkumise võitnud firma Wientjes Consultancy kuulus toonaste abikaasade Irina ja Johannes Wientjesi ühisvara hulka. Samal ajal Johannes Wientjes kui Kolm Õde OÜ juhatuse liige vaidlustas aga enampakkumise korraldamise ning võitis selle hagi Harju maakohtus märtsis 2013. Harju maakohtus leidis, et Kulla firma Petramark OÜ oli omandanud Tallinna Äripangalt realiseeritava hüpoteegi tühise dokumendi alusel. Petramark esitas 15. aprillil 2013 Tallinna ringkonnakohtusse apellatsioonkaebuse. Lahutus, pankrot ja uus omanik Kohtuvaidluse ajaks oli täitemenetlus peatatud. Wientjeside abielulahutuse, ühisvara jagamise ning Johannes Wientjesi kui eraisiku pankroti segaduste ajal sai aga 2013. aasta juunis osaühingu Kolm Õde osade omanikuks Kulla firma Petramark. Kulla kutsus seejärel Johannes Wientjesi osaühingu Kolm Õde juhatusest tagasi ning määras uueks juhatuse liikmeks vandeadvokaadi Tanel Mällase, kes omakorda kutsus Johannes Wientjesi juba esimeses astmes võidetud hagi kohtust tagasi. Kohtutäiturile esitati 10. juulil 2013 taotlus täitemenetluse lõpuleviimiseks ja hotellikinnistu üleandmiseks Kulla firmale Petramark. Sellele taotlusele oligi lisatud 15. aprilli 2013 kuupäeva kandev "Ostja õiguste loovutamise leping". Sama aasta oktoobris vahetas hotellikinnistu uuesti omanikku ja praeguseni kuulub see Äripanga tütarettevõttele TBB Liising. Hotelli operaator on Tallinna Äripanga juhatuse liikmete lastele kuuluv 3S Group. Ettevõtte omanikud on Tallinna Äripanga ühe omaniku Andrei Žukovi kaksikutest tütred Anna ja Maria Žukova, endise Tallinna politsei mõrvarühma juhi ja praeguse Tallinna Äripanga juhatuse liikme Sergei Elošvili poeg Roman Elošvili. Äripanga juhatuse liikme Tatjana Levitskaja poeg Aleksei Savinov lahkus omanikeringist 2015.a.

Kolme Õde kirgede tormi keskel Kogu hotelli Kolm Õde ümber toimuv vaidluste sasipundar on täis emotsioone, erinevaid süüdistusi ja huvitavaid seoseid. Irina Wientjest esindav jurist Mae Küttik kirjeldas Äripäevale värvikalt, kuidas tema autol on alates septembrikuust juba viiel korral rehvid läbi torgatud, viimati tehti seda vana-aasta õhtul. Ka Irina Wientjese autol on kahel korral rehvidesse augud torgatud. „Ma ei saa kellelegi peale näpuga näidata, aga väga imelikuks kisub see asi juba küll,“ sõnas Küttik. Eelmise aasta maikuus rääkis Tallinna Äripanga laenuosakonna kunagine juht Oleg Afanasjev tunnistajana kohtus, et hageja on pakkunud talle neljal korral raha, et ta nendega koostööd teeks ja jagaks infot Äripanga vastu. Korra pakkunud raha Lextali büroos advokaat Olavi-Jüri Luik, korra Irina Wientjes isiklikult ning teist korda ühe tuttava kaudu ja neljandal korral Irina Moskva sugulased. Luik ja Irina Wientjes lükkasid rahapakkumise väited samas tagasi. Tollasel istungil oli peamiseks küsimuseks, kas endine TBB Liisingu juhatuse liige ning Tallinna Äripanga laenuosakonda juhtinud Afanasjev on hageja esindajatele näidanud ja kirjeldanud e-kirju, mis tõendavat Äripanga plaani hotelli kinnistu ülevõtmiseks ning ühe Veiko Kulla allkirjaga lepingu võltsimist. Kui tunnistaja Afanasjev kurtis kohtuistungil kehva mälu üle ning enda kinnitusel ei mäletanud, et oleks selliseid e-kirju näidanud, siis ülejäänud kolm tunnistajat kinnitasid toimunut. Ühine äri Ain Seppikuga Umbes samal ajal oli Afanasjev koos kunagise tipp-poliitiku Ain Seppikuga asutanud ühise laenufirma OPA Credit OÜ. Ain Seppiku naise, riigikohtu kohtuniku Malle Seppiku vend Madis Kiisa on Tallinna Äripanga nõukogu liige. Advokaadibüroo Laus & Partnerid vandeadvokaat Kiisa oli üks osaline kirjavahetustes, mida hageja kinnitusel on Afanasjev neile näidanud ja mis kinnitavat Tallinna Äripanga plaani hotelli Kolm Õde kinnistu ülevõtmiseks. Malle Seppik kuulus aga kolmeliikmelisse riigikohtu tsiviilkolleegiumi, kes hiljuti tühistas hotelli Kolm Õde varasema omanikfirma pankrotimenetluses vandeadvokaat Tanel Mällasele alamates kohtuastmetes määratud kolmepäevase aresti. Lisaks tsiviilvaidlusele on prokuratuur algatanud kriminaalmenetluse võimaliku dokumendivõltsimise asjas. Samuti on pooleli hotelli endise omanikfirma Johnny H.W. (varem Kolm Õde OÜ) pankrotimenetlus.

Kuigi menetluses kuulati üle vähemalt kolm tunnistajat, kes otsesõnu kinnitasid, et eksisteeris kirjalik plaan hotelli ülevõtmiseks panga poolt, siis kohtuotsuses nimetatud küsimust isegi ei käsitleta. Olavi-Jüri Luik, Hageja esindaja Lextali vandeadvokaat Üllatuslik ja arusaamatu kohtuotsus Hageja Johnny H.W. pankrotihalduri Veli Kraavi esindaja vandeadvokaat Olavi-Jüri Luige sõnul on kohtuotsuses jäetud väga paljud tõendid analüüsimata. Järgneb Luige kommentaar: „Selline otsus oli väga üllastuslik ja arusaamatu. Pärast viimast kohtuistungit ehk 16.10.2017 tegi kohus pooltele kirjaliku kompromissiettepaneku: „Kohus teeb ettepaneku lahendada kohtuvaidlus kokkuleppega, mille kohaselt Tallinna Äripanga AS tasub hagejale rahasumma vahemikus 250 000 – 750 000 eurot." Veel hiljem ehk 20.11.2017 tegi kohus hagi tagamise määruse, millega Kolme Õe hotelli kinnistule seati eelmärge. Mis pärast sellist olukorda muutis kohtu seisukohta asjasse, ei ole arusaadav. Kuigi menetluses kuulati üle vähemalt kolm tunnistajat, kes otsesõnu kinnitasid, et eksisteeris kirjalik plaan hotelli ülevõtmiseks panga poolt, siis kohtuotsuses nimetatud küsimust isegi ei käsitleta. Samas on see keskse tähtsusega küsimus. Õiguslikult kummaline ja arusaamatu on seisukoht, et võlausaldaja nõue tekib alles jõustunud kohtuotsusega – senise kohtupraktika ja õigusteooria kohaselt tekib võlg siiski kohustuse rikkumisest. Hageja arvates on kohtuotsuses jäetud väga paljud tõendid üldse analüüsimata ja poolte kõikide väidete osas ei ole võetud seisukohti."