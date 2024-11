Tagasi 27.11.24, 13:30 Aivar Hundimägi: Eesti majandus on murdepunktis Just praegu määratakse ettevõtetes plaane tehes ära, kas majandus pöördub kiiresti tõusule või jääme ka 2025. aastal edasi vinduma. Kummagi stsenaariumi teostumisel on oma roll poliitikute otsustel, kirjutab Äripäeva peatoimetaja asetäitja, Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi.

Aivar Hundimägi maakondade edukaimate autasustamisel Rakveres Aqua konverentsikeskuses. Foto: Andras Kralla

Kuigi mõned märgid näitavad, et Eesti majanduses on halvemad ajad jäänud selja taha, tundub mulle, et rõõmustada on veel vara, sest ettevõtted on endiselt väga keerulises olukorras ja ettevõtjatel puudub usk positiivsetesse muutustesse järgmisel aastal.