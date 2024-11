Äripäev otsustas juhtkirjas kiita sotsiaaldemokraate pangamaksu idee eest. Samas jäi toimetajal ilmselt kahe silma vahele, et sotsid on osa koalitsioonist, mis on kollektiivselt ja kindlameelselt seisnud pankade liigkasumi maksustamise vastu. Keskerakond on käesoleval aastal esitanud Riigikogule kolm korda ettepaneku kehtestada pangamaks.