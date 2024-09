Tagasi 18.09.24, 10:12 Mihhail Kõlvart: Eesti majandus ei lange üksnes uute maksude tõttu. Minu ettepanekud Reformierakonna valitsus ei suuda pakkuda lahendusi, mis elavdaksid investeerimiskliimat ning tooksid siia rohkem välisinvesteeringuid, kirjutab Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

“Riigi rahanduspoliitika eesmärk ei saa olla ainult eelarve tasakaalustamine, vaid ka majanduse elavdamine ja konkurentsivõime tõstmine,” kirjutab Mihhail Kõlvart. Foto: Andras Kralla

Eesti majandus on keerulises seisus. Aastatepikkune eelarvepuudujääk ning jätkuv majanduslangus peegeldavad sügavaid probleeme, mis vajavad kiiresti lahendust. Reformierakonna juhtimisel oleme aga jõudnud olukorda, kus maksukoormus aina suureneb, kuid reaalset majanduskasvu ei ole. Lisaks sellele on ka eelarvepuudujääk suurenenud ning ühiskonnas on selgelt tajutav rahulolematus valitsuse majanduspoliitika suhtes.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun