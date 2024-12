Tagasi 03.12.24, 06:00 Ott Salmar: Eesti edulood on kinni “per capita“-kammitsais Kõrvaldame kõik takistused, et Eesti e-teenuste müügil rakenduks positiivne mastaabiefekt, kirjutab IT-ettevõtja Ott Salmar arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Ott Salmar. Foto: Erakogu

Kui palju näeme meedias ennast upitavaid artikleid selle kohta, kuidas Eesti on milleski maailma parim? Kõik edetabelid, milles on välja toodud, et me oleme milleski maailma parimad, sisaldavad endas alati väikest *-märki.