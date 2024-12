Tagasi 22.12.24, 09:00 Piret Potisepp: aasta algus tuleb raske, eriti väikestele Majanduskasvu võime loota, kuid mitte aasta esimeses pooles, kirjutab kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp. Foto: Erakogu

Mina paraku ei näe, et järgmisel aastal läheks oluliselt paremaks, nii nagu Eesti Pank julgelt ennustab . Esimesed kuud saavad väga keerulised olema. Eriti väike- ja mikroettevõtetel.

Kindlasti on sektoreid, mis jätkavad kiiret kasvu- nagu sõjatööstus ja defencetech, kuid ka side ja IT sektoris on signaalid pigem negatiivsed kui positiivsed.

Hea külg kogu selle juures on see, et head inimesed on taas tööturul ning tööandjatel on rohkem valikut. Kuulda on, et suurte ja väärikate tööandjate puhul on konkursid kasvanud juba väga mahukateks- kui ühele töökohale kandideerib näiteks 200 või suisa 500+ tööotsijat.