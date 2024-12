Tagasi 19.12.24, 06:00 Janek Mäggi: Eesti ainus kirg olgu edu iga hinna eest, mitte vinguv vegeteerimine! Ma lähen järgmisesse aastasse mõttega, et see tuleb elu parim aasta. Ma ei ole rahul kellegagi, kes tahavad mind selle saavutamisel takistada, kirjutab suhtekorraldusfirma Powerhouse asutaja Janek Mäggi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

“Ma olen kindel, et töötamine koos inimestega, kes tahavad tulla meistriks (tulin sellel aastal 100ruudulises kabes võistkondlikult Eesti meistriks), teebki sind meistriks,” kirjutab suhtekorraldaja Janek Mäggi.

Pole mingit põhjust arvata, et 2025. aasta võiks tulla karvavõrdki kehvem kui käesolev. Põhjused on lihtsad: ameeriklaste uuring kinnitas, et optimistid elavad kauem ja kvaliteetsemalt kui pessimistid.