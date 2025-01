Tagasi 11.01.25, 08:00 Mihkel Nestor: peamine stsenaarium tänavu – väike majanduskasv Kõige tõenäolisemalt kogeme me 2025. aastal Eestis tagasihoidlikku majanduskasvu, ent välistada ei saa ka edasi vindumist ega oodatust hoogsamat kasvu, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

“Et majandusuudised hakkavad tasahilju positiivsemaks muutuma, taastub ka julgus tarbida. Et muutused on juba toimumas, viitab näiteks hoogustunud aktiivsus kinnisvaraturul,” kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Foto: Erakogu

Sarnaselt eelmisele aastale pole ka 2025. aasta alanud majanduselus suure rõõmupeoga. Viimaste majandusnäitajate põhjal on jaemüük 15% väiksem kui oma hiilgeaegadel, tööstustoodangu kunagisest tipust on alles vaid 80% ning majanduslik kindlustunne püsib madal nii ettevõtete kui tavatarbijate seas. Teisalt meenutab aastatagust aega ka see, et pilvise majandusstatistika taustal kipub majandusanalüütikute juttu ka optimistlikke noote siginevat.