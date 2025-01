Tagasi 03.01.25, 12:41 Mihkel Tammo: täna tunnen matusemeeleolu Meil on puudu headest juhtidest, paindlikkusest ja innovatsioonist, kirjutab ettevõtja ja juhtimisnõustaja Mihkel Tammo vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Mihkel Tammo esinemas konvrentsil Password 2022. Foto: Raul Mee

Tundub, et nägemaks 2025. aastat helgemalt kui 2024, peab see olema palga sisse arvestatud või peab selle seisukoha kuulutamine kuidagi isiklikult kasulik ja lootust andev olema. Seades oma arvamuse kriteeriumiteks sõltumatuse ja iseseisvuse, siis on põhjust pessimismiks.