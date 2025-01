Tagasi 15.01.25, 15:00 Sten Argos: juhil on õigus armastada Iga juht peaks armastama tulemusi, ja need ei ole lihtsalt numbrid, kirjutab EBSi õppejõud Sten Argos Äripäeva essees.

Sten Argos. Foto: Krõõt Tarkmeel

Juhil on õigus armastada tulemusi. Tulemuste armastamine ei ole praegusajal iseenesestmõistetav, sest see nõuab liialt pingutust ja pühendumust ning ei ole lihtne. Tulemuste armastamine kajastub tahtes näha eesmärki ja väärtustada sihikindlat elluviimist, osates sealjuures näha suurt pilti ka siis, kui kärme maailm nõuab kiireid võite.

Juht, kes armastab tulemusi, näeb neis midagi enamat kui lihtsalt numbreid – ta näeb neid kui oma meeskonna ja organisatsiooni potentsiaali realiseerumist. Tulemuste armastamine tähendab otsustamist ka siis, kui tead, et osa su otsust vihkab.

Samal ajal tuleb pidevalt leida harmooniat inimsuhete keerulises rägastikus. Tulemuste armastus ei ole pelgalt hoolimine, vaid hoolimine ka tegude kaudu. See armastus nõuab julgust ja tahet.

Excel armumise faasis

On ports väärtusi, mida järgida – need on kui maamärgid, mis aitavad juhil ja tiimil rajal püsida. Kuid väärtuste mõistmine ei ole alati ühene – üks ja sama väärtus võib tähendada eri inimestele hoopis erinevaid asju.

Avatus on ideaalne näide. Ühele on see inspiratsiooni ja arengu allikas, teisele võib aga tunduda liigse jõulisusena, mis kutsub esile vastupanu. Põlvkondade mitmekesisus on eraldi teema, mis lisab küll värvi, kuid loob ka väljakutseid samade väärtuste defineerimisel ja mõistmisel.

Kõike seda tehes pole see veel armastus – see on armumine, oma tugeva kire ja värskusega. Armastus tuleb siis, kui oled tulemustega abielus või vähemalt kokku kolinud. Armumise faasis on lihtne olla tulemuste kütkes – sihid on seatud, energia kõrgel, strateegia kirja pandud ja ilusad slaididki loodud ning kõik tundub saavutatav.

Armumine tulemustesse on kui lühike tormiline suhe, kus kirg domineerib, kuid pühendumus on veel habras. Igapäevane Excel hakkab oma näitajatega armumist süvendama ja abieluks kasvatama või siis tervendavad taamalt kehvade tulemuste karid.