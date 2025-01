Tagasi 27.01.25, 13:39 Advokaadid: ettevõtte juht või töötaja, ära saa keskkonnanõuete rikkumise pärast ise karistada! Riigikohus on asunud seisukohale, et näiteks ettevõtte keskkonnaspetsialisti saab keskkonnanõuete mittetäitmise eest väärteokorras karistada. Niisuguse stsenaariumi vältimiseks saab üht-teist ära teha, kirjutavad Siim Vahtrus ja Rauno Ligi advokaadibüroost Cobalt.

Advokaadibüroo Cobalt keskkonnaõiguse ja kestlikkuse valdkonnajuht Siim Vahtrus (vasakul) ja sama büroo vaidluste valdkonnajuht Rauno Ligi Foto: Erakogu

Keskkonna kaitseks mõeldud reeglistik on aasta-aastalt muutunud mahukamaks ja keerukamaks. Paljud ettevõtjad ei pruugi teada, et keskkonnanõuete täitmata jätmine võib tuua kaasa vastutuse ning karistused lisaks äriühingule ka selle juhatuse liikmetele, juhtivtöötajatele või valdkonna eest vastutavale töötajale, näiteks tootmisjuhile või keskkonnaspetsialistile. Seejuures on lisaks aktiivsele keskkonda kahjustavale tegevusele karistatav ka tegevusetus, mis toob kaasa nõuete rikkumise.