Tagasi 05.02.25, 06:00 Tehingunõustajad tehnoloogiasektorist: raha jagub, aga ainult parimatele 2024 oli tehnoloogiasektorile tehingute poolest kahetine aasta, tänavu mõjutab valdkonda suuresti USA presidendi Donald Trumpi administratsioon. Riskiraha on palju, aga ootused ettevõtetele on suurenenud, kirjutavad tehingunõustajad Ott Aava (advokaadibüroo Cobalt), Lauri Liivat (Sorainen) ja Rutt Värk (Ellex Raidla).

Tehnoloogiavaldkonnas jätkub tehisintellekti võidukäik, kuna AI-tehnoloogiate integreerimine aitab ettevõtetel suurendab tõhusust, parandada otsuste tegemise kiirust ja kvaliteeti ning võimaldab sellest tulenevalt ettevõtetel saavutada konkurentsieelis, kirjutavad tehingunõustajad. Foto: PantherMedia/Scanpix

Tagasivaade 2024. aasta tehnoloogiasektorile on vastuoluline. Ühelt poolt tundus, et suuri sündmusi ei olnud, teisalt juhtus palju olulist. Crowdstrike’i vigane tarkvarauuendus viis rivist välja umbes 8,5 miljonit arvutisüsteemi, tekitades kahju umbes 10 miljardit dollarit. Euroopas jõustus tehisintellekti määrus, mille pikemaajaline mõju veel selgub, kuid on juba piiranud Apple'i ja Meta AI kättesaadavust Euroopas. Ameerika valimised mõjutasid sektori poliitilist tooni, sealhulgas Meta loobumist sisukontrollist.