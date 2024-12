Tagasi 27.12.24, 16:49 Hoogsalt alanud tehinguaasta: kohalik kapital lõpetas kinnisvarasektori vaikelu Eesti ettevõtete ühinemis- ja ülevõtmisturul algas käesolev aasta paljulubavalt, teises pooles hoog mõnevõrra rauges.

Lisaks Viru keskusele ostsid Eesti ettevõtjad tänavu soomlastelt ka Kristiine keskuse ja ameeriklastelt osaluse Ülemiste linnakus. Foto: Liis Treimann

Ellex Raidla partner Sven Papp tõdes, et nii nagu Eesti majandus, on ka tehinguturg olnud tänavu loid. Rõõmustada saab tema sõnul sellegi üle, et tehingud pole turult täiesti kadunud ja tegelikult toimub kaasamisi ja ülevõtmisi väga erinevates valdkondades. “Oodatult on tehinguaktiivsus olnud jätkuvalt kõrge tehnoloogiasektoris ja kinnisvaras.“