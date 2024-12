Tagasi 27.12.24, 12:41 Tehinguturgudel laiub ebaselgus Eestis tehtavate tehingute iseloom on seinast seina ning ühte kindlat trendi on raske välja tuua.

Ellex Raidla partner ja vandeadvokaat Risto Vahimets. Foto: Raul Mee

Ellex Raidla partner ja vandeadvokaat Risto Vahimets on optimistlik ning näeb, et Eesti ja väliskapitali tehingud on kahepoolsed. "Mina ei oleks väga nende lugude fänn, et Eesti kapital kuidagi hirmsasti rohkem ostaks ja väliskapital lahkub. Neid näiteid on ka vastupidiseid," rääkis ta.

Vahimets usub, et järgmine aasta tuleb tehinguturgudel aktiivne.

Juttu tuli veel ka Tallinna börsist ja Trumpi poliitikast.